Dischi del Sole: escono 8 nuove edizioni del catalogo

L'etichetta discografica Ala Bianca prosegue il lavoro di recupero dello storico catalogo de "I Dischi del Sole" e annuncia per il 10 maggio la pubblicazione in formato CD e in versione digitale di 8 nuove edizioni ri-masterizzate di vinili anni '60 e '70 mai riproposti prima d'ora.

Questi i titoli degli otto album ripubblicati: "Addio Padre"; "Il Bosco degli alberi – Il Nuovo Canzoniere Italiano"; "La grande madre impazzita" di Giovanna Marini; "Lunga vita allo spettacolo" e "Viva Voltaire e Montesquieu" di Giovanna Marini; "Il cavaliere crudele"; "L'ultima crociata" di Fausto Amodei; "Sventolerai lassù"; "Compagno sembra ieri" di Pino Masi.

Spiega Toni Verona, fondatore di Ala Bianca:

“Siamo convinti dell'importanza e della validità del nostro sforzo, partendo dalla considerazione che la storia non è fatta solo di trattati e guerre, di personaggi illustri ed eroi, ma anche di fatti minimi, di uomini umili, di gesti quotidiani. "I dischi del sole" sono un'occasione per leggere in modo diverso la storia degli uomini, delle idee, delle lotte che hanno costruito il nostro paese. Vogliamo riproporli per offrirli a chi li conosce già e oggi guarda al passato con gli occhi del presente, ma soprattutto per far conoscere queste voci anche ai giovani che vivono il presente con lo sguardo rivolto al futuro e sono alla ricerca di un loro mondo e di una loro concezione dei tempi che cambiano. Ala Bianca ha messo in campo la propria sensibilità e competenza professionale per la tutela di un bene culturale, che non può limitarsi alla mera conservazione, ma deve essere diffuso e divulgato al fine di impedirne la consunzione e la perdita”.