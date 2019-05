Shawn Mendes: guarda il video dell'inedita “If I Can't Have You"

Il cantautore canadese Shawn Mendes ha pubblicato un nuovo singolo inedito, “If I Can't Have You", il primo dalla pubblicazione del suo terzo, eponimo album, (leggi qui la recensione) nel maggio 2018.

La canzone - scritta dallo stesso Mendes insieme a Scott Harris, Teddy Geiger e Nate Mercreau - è accompagnata da un video in bianco e nero che potete vedere qui sotto. “If I Can't Have You" verrà proposta dal vivo per la prima volta nella puntata del Saturday Night Live in onda domani negli Stati Uniti.