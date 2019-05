Thelma Houston, quando una canzone ti cambia la vita

Dici Thelma Houston è non puoi che pensare a “Don’t Leave Me This Way”, il suo più grande successo. Un successo così grande da consegnare Thelma a memoria imperitura.

La canzone fu scritta da Kenneth Gamble, Leon Huff e Cary Gilbert. Venne pubblicata nel novembre 1975 da Harold Melvin & the Blue Notes, ma al successo la portò Thelma Houston che la incise per l’etichetta Motown nel 1976. Ironia della sorte, Thelma Houston, non fu la prima scelta della Motown, in un primo tempo la canzone venne assegnata a Diana Ross…poi il destino si palesò in altro modo.

Thelma Houston è nata il 7 maggio 1946, oggi è quindi il suo compleanno. Vogliamo festeggiarla regalandole altre versioni – più o meno note - della canzone che le ha consegnato gloria e fama.