Concerto del Primo Maggio, Omar Pedrini spiega cosa è successo alla sua esibizione

Ieri, al Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma, c'era anche Omar Pedrini il rocker bresciano è stato l'ultimo ad esibirsi prima della pausa per i TG. Anzi, la sua esibizione - composta da "Sole spento", la cover di "Redemption Song" e "Senza vento". è stata tagliata in TV dalla RAI.

Viste le richieste in rete la produzione aveva annunciato il recupero di una parte duranatela serata. Recupero che non c'è stato. E' lo stesso Pedrini, con un lungo post sui social, ad avere chiarito il mistero e a smontare ogni polemica: nessun imprevisto personale, ma una sua scelta dopo l'offerta della produzione.

Gli organizzatori (#MassimoBonelli in persona) mi hanno chiesto, per rimediare, di uscire una seconda volta la sera.Ho apprezzato molto, così come ho apprezzato l’invito al “Primo Maggio Roma 2019” e li ringrazio per avermi scelto tra tantissimi (quasi tutti) candidati allo show. Inizialmente anche se molto provato (eravamo lì da dieci ore) ho deciso di provarci spinto dal mio agente, quando ho saputo che avrei dovuto contenere il tutto in 3 minuti di cantato senza parole, tra gli scalpitanti Negrita e il dolce Ghali che mi avrebbe prestato un angolo del suo palco, vedendo i tecnici distrutti da giorni di lavoro che si lamentavano giustamente del lavoro aggiuntivo, sopportando l’attesa al freddo dietro il palco, per uscire a sandwich per pochi attimi, ho pensato che non fosse roba per me che non vivo per la televisione e ho sentito le forze abbandonarmi e il mio senso della dignità ferito.

Insomma non me la sono sentita, sarebbe stata una forzatura e avrei anche rischiato di svenire sul palco. Sono andato in hotel, a piedi, mescolandomi tra la gente. Sorridendo a una giornata difficile.