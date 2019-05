I Wanna Rock: Sly & The Family Stone

Partecipazione al Festival di Woodstock a parte, la pubblicazione dell’album “Stand!” contribuì in maniera determinante a rendere indimenticabile il 1969 per Sly & The Family Stone, una delle formazioni di r’n’b più importanti degli anni Sessanta: “Stand” uscì proprio il 3 maggio di 50 anni fa e passò alla storia del soul soprattutto perché conteneva “I wanna take you higher”, un brano destinato a diventare un loro classico.

Il sound di Sly & The Family Stone, decisamente più ibrido rispetto alla tipica impostazione di un gruppo soul (grazie anche alla contaminazione artistica ricevuta in un periodo d’oro per la musica nella natia San Francisco), copriva un ampio spettro artistico e si sarebbe rivelato ispiratore insospettato anche per una serie di gruppi rock degli anni ‘80. In particolare, l’enorme influenza esercitata da “Stand” sulle generazioni a venire è confermata dal “saccheggio” sistematico cui l’album è andato incontro nel tempo, come testimoniano gli innumerevoli sampler tratti da questo disco e riproposti in decine di produzioni r’n’b e soul nei decenni successivi.

