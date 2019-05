Noel Gallagher, ascolta il nuovo singolo "Black star dancing"

Ieri sera Noel Gallagher è stata la star internazionale del concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni - ed ha cantato un mix di brani dalla carriera solista con gli High Flying Birds, canzoni deglo Oasis ("Wonderwall", "Stop Crying Your Heart Out") e cover ("All you need is love) - potete rivedere Il video dell'esibizione di Noel Gallagher qua. Poche ore dopo arriva una succulenta notizia: l'ex-Oasis ha pronta nuova musica. Nella fattispecie l'EP "Black star dancing", in uscita il 14 giugno.

L'EP contiene la canzone del titiolo, "Rattling Rose", "Sail On’, e altre due versioni remixatedi cui una curara da The Reflex. Noel Gallagher ha condiviso contenporaneamente "Black Star Dancing".

Nole Gallagher tornerà a esibirsi in Italia con fli High Flying Birds questa estate, con due date in programma l’8 luglio al Pistoia Blues Festival e il 9 luglio a Mantova, in piazza Sordello, in occasione della rassegna Arte & Musica 2019.