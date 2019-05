Dove rivedere le esibizioni del Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma

E' terminata ieri sera la tradizionale maratona del concerto del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma: gli ultimi ad esibirsi sono stati Negrita seguito dall' Orchestraccia, il collettivo folk romano. In giornata si sono esibiti Noel Gallagher, Manuel Agnelli, Ghemon, Daniele Silvestri, Achille Lauro, Coma_Cosa, Carl Brave, Motta, tra gli altri.

Se vi siete persi qualcosa della lunga giornata, potete sempre recuperae in diversi modi. Eccoli:

Qua trovate il nostro resoconto completo della giornata, diviso per set - e qua trovate il commento.

Poi ci sono ovviamente i video, per rivedere tutto: il concerto è stato trasmesso in diretta TV e su RaiPlay, la piattaforma streaming del servizio pubblico, che reso disponibili i filmato anche per la visione on demand. Ecco i link alle esibizioni

Il video completo della prima parte della giornata.

Il video completo della seconda parte della serata, da Noel Gallagher alla chiusura con l'Orchestraccia, passando per Carl Brave, Manuel Agnelli, Daniele Silvestri, Achille Lauro, Gazzelle, Subsonica, Ghali, Motta e Negrita

Questi invece i link alle principali esibizioni - trovate tutti gli altri video qua

Il video dell'esibizione di Noel Gallagher

Il video dell'esibizione di Gazzelle

Il video dell'esibizione di Daniele Silvestri

Il video dell'esibizione dei Subsonica

Il video dell'esibizione di Achille Lauro

Il video dell'esibizione di Ghali

Il video dell'esibizione di Motta

Il video dell'esibizione dei Negrita