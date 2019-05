Slash: guarda il video di "Boulevard Of Broken Hearts"

Il chitarrista dei Guns N’Roses Slash ha pubblicato il video della canzone "Boulevard Of Broken Hearts", brano incluso nell’album “Living the Dream” che ha pubblicato nell'ottobre del 2018 sotto la sigla Slash ft. Myles Kennedy And The Conspirators.

Il video è stato registrato il 20 febbraio 2019 in occasione dello show della band al The Eventim Apollo di Londra. La clip presenta riprese realizzate nel backstage e durante il live ed è stata girata ed editata da Dan Sturgess.

Il pubblico italiano potrà godere del concerto di Slash ft. Myles Kennedy And The Conspirators questa estate: il 30 giugno al NoSound Fest a Servigliano (FM) e il 6 luglio al Rock The Castle presso il Castello Scaligero di Villafranca (VR).