Ascolta la versione di Taron Egerton di "Rocket Man" per il film su Elton John

L’attore Taron Egerton ha registrato una versione di “Rocket Man” di Elton John per la colonna sonora del film che porta il medesimo nome della canzone. Egerton nel film diretto da Dexter Fletcher impersona il musicista di Pinner e come dichiarato dal regista, "trasforma John dal timido pianista prodigio Reginald Dwight nella superstar internazionale".

In un comunicato stampa, Elton John ha dichiarato:

"Era importante che la musica che ho composto e registrato fosse cantata da Taron. Volevo la sua interpretazione di me, attraverso i testi di Bernie (Taupin, il paroliere di Elton John) e la mia musica, non solo che recitasse. Ho lasciato Taron nelle mani del (produttore e compositore) Giles Martin, del quale mi fido perché è geniale. Non volevo essere nell'ombra di Taron, a sorvegliare il processo. Mi sono fidato di loro per fare ciò che dovevano fare, artisticamente, e sono rimasto stupito dai risultati. Ottenere la musica giusta è stata la cosa più importante, poiché le canzoni del film sono parte integrante della storia".

La colonna sonora del film verrà pubblicata il 24 maggio, due giorni dopo l'uscita del film. Conterrà alcuni dei più grandi successi di Elton John, reinterpretati e reimmaginati da Giles Martin e cantati da Taron Egerton. Nella colonna sonora troverà posto anche una nuova canzone nuova intitolata "(I'm Gonna) Love Me Again", scritta da John e da Bernie Taupin, ed eseguita dal musicista inglese insieme a Egerton.

La tracklist della colonna sonora:

‘The Bitch Is Back (Introduction)’

‘I Want Love’

‘Saturday Night’s Alright (For Fighting)’

‘Thank You For All Your Loving’

‘Border Song’

‘Rock & Roll Madonna – Interlude’

‘Your Song’

‘Amoreena’

‘Crocodile Rock’

‘Tiny Dancer’

‘Take Me To The Pilot’

‘Hercules’

‘Don’t Go Breaking My Heart’

‘Honky Cat’

‘Pinball Wizard – Interlude’

‘Rocket Man’

‘Bennie And The Jets’

‘Don’t Let The Sun Go Down – Interlude’

‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’

‘Goodbye Yellow Brick Road’

‘I’m Still Standing’

‘(I’m Gonna) Love Me Again’