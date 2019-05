National: guarda il video di "Hairpin Turns"

I National hanno pubblicato il video di "Hairpin Turns", una canzone che farà parte del loro prossimo album “I Am Easy to Find” la cui uscita è prevista per il 17 maggio.

La clip in bianco e nero è stata diretta da Mike Mills, mentre balli e coreografie sono a cura di Sharon Eyal. Nel video compaiono Gail Ann Dorsey, la cantautrice francese Mina Tindle e la musicista inglese This Is the Kit.

"Hairpin Turns" è la quarta canzone del nuovo album pubblicata dalla band di Cincinnati che in precedenza aveva condiviso “I Am Easy to Find”, "You Had Your Soul With You" e "Light Years".

I National presenteranno dal vivo i nuovi brani anche in Italia, il 9 agosto in Piazza Castello a Castelbuono (Pa) nell’ambito dell’Ypsirock.