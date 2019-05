John Fogerty: se Woodstock 50 si dovesse fare, avrebbe un'idea...

La tre giorni per celebrare come si conviene il 50° anniversario del festival di Woodstock è quasi certo non si terrà poiché il principale finanziatore della manifestazione si è chiamato fuori sostenendo che non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie; ma lo storico organizzatore, Michael Lang, sostiene che nulla è compromesso e che non si può affermare che Woodstock 50 sia cancellato poiché gli artisti sono già stati pagati e lui è alla ricerca di nuovi sponsor.

Tra quanti avevano dato la propria adesione a partecipare c’è anche l’ex leader dei Creedence Clearwater Revival John Fogerty, che per l’occasione aveva in serbo l’idea di riproporre la performance del 1969. Le 11 canzoni presentate a Woodstock dai Creedence, suonando la chitarra Rickenbacker che aveva suonato allora.

Ecco quanto ha dichiarato al proposito all’edizione statunitense del magazine Rolling Stone:

“Hanno posticipato l'annuncio dei biglietti e ricordo di aver letto qualche tempo fa che non avevano alcuni permessi. Questa cosa mi ha fatto impazzire. Penseresti che sarebbe la prima cosa da fare e non l'ultima. Ma il primo Woodstock accadde per il volere della gente che desiderava ci fosse più di qualsiasi sforzo di tipo organizzativo”.

Dice ancora Fogerty:

“Non vedevo l'ora di vedere come sarebbe stato rielaborato 50 anni dopo. Cosa ne avrebbero pensato i giovani e cosa ne avrebbero pensato gli artisti più giovani. Non capita tutti i giorni di tornare a una riunione per i 50 anni”.

Ha detto inoltre che pensava di essere stato pagato in anticipo e che se il festival non si dovesse tenere donerebbe il suo ingaggio ai veterani di guerra: