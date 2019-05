The Voice 2019, la seconda puntata: ecco cosa è successo

Si è svolta la seconda puntata di Blind Audition di ‘The Voice of Italy’, programma di Rai2 condotto da Simona Ventura.

I quattro coach - Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno – sono stati chiamati a scegliere e contendersi gli interpreti transitati sul palco così da continuare nel loro scouting per formare i quattro team.

Sono 12 le proposte che hanno superato il turno, ecco i loro nomi: Elisa Paschetta in arte Joe Elle, 20 anni, vive a Bra (CN), studentessa; Sofia Sole Cammarota, 16 anni, vive a Milano, studentessa; Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba, 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser; Ilenia Filippo, 24 anni, vive a San Lucido (CS), studentessa; Marco Liotti, 49 anni, vive a Roma, nutrizionista; Francesco Bombaci, 25 anni, di Imola (BO), disoccupato;Felice Falanga, 23 anni, vive a Poggiomarino (NA), disoccupato; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile, in arte Mashup Loop, 27 e 23 anni, nati a Foggia, vivono a Bologna, musicista e beatboxer; Andrea Settembre, 17 anni, di Napoli, studente; Erica Bazzeghini, 20 anni, vive a Varese, studentessa; Filippo Cantele, 20 anni, vive a Carmagnola (TO), stalliere; Karen Marra, 30 anni, nata a Reggio Calabria, vive a Torino, insegnante.

Ecco la composizione delle quattro squadre dopo le prime due Blind Audition:

Team D’Alessio: Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

Team Lamborghini: Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.

Team Morgan: Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti; Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei;Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf.

Team Pequeno: Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile, in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.

La competizione proseguirà nella terza puntata, martedì 7 maggio. In tutto sono cinque le Blind Audition che i coach hanno a disposizione per scegliere una prima rosa di 14 talenti per ciascun team: solo 6 per squadra accederanno alla fase successiva, quella delle Battle.