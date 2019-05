Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma: la diretta dell'evento

ore 15.45: i La Rua sono la prima band a calcare il palco di piazza San Giovanni presente nel cartellone "ufficiale". La formazione ascoltana esegue "Alta velocità" e "Sabato fa così". Segue Ylenia Lucisano, selezionata per il concertone da Doc Live, che propone al pubblico la sua "Non mi pento". Tocca poi ai tre vincitori del concorso 1MNEXT: apre la sequenza Giulio Wilson, con "Modigliani", seguito da I Tristi (con "Palazzi") e Margherita Zanin (con "Amaro"). Massimo Bonelli, numero uno di iCompany e organizzatore del Concertone, ricorda lo stage manager Toni Soddu - scomparso lo scorso anno - e premia i vincitori finali di 1MNEXT, I Tristi.

ore 15.00: dopo con il collegamento televisivo in diretta prende il via il Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma vero e proprio. A salutare piazza San Giovanni, come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi, sono i padroni di casa - riconfermati dallo scorso anno - Lodo Guenzi, cantante dei Lo Stato Sociale "prestato" alla TV come presentatore e giudice di X-Factor 2018, e Ambria Angiolini. Prima della coppia di presentatori, i Pinguini Tattici Nucleari coverizzano "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato. "Oggi su questa palco salità la nuova musica polare italiana", dice Guenzi, incalzato dalla Angiolini: "Leggete i testi, cercate di comprenderli, per sentirvi una cosa sola. Iniziamo il Primo Maggio con la band più indipendente: voi [rivolto al pubblico]".

ore 14.10: L'anteprima al Concertone vero e proprio - che si aprirà ufficialmente alle 15 con il live set dei La Rua - prosegue con le esibizioni di Walter Celi (vincitore del concorso collegato ad Arezzo Wave), dei Punto.Exe (vincitori del concorso Sicurezza Stradale in Musica) e Ferdinando (per Barezzi Festival).

ore 13.30: è iniziata la ventinovesima edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma, la manifestazione patrocinata dai sindacati CGIL, CISL e UIL che tradizionalmente inaugura la stagione dei grandi eventi dal vivo all'aperto in Italia. La maratona musicale viene aperta da una parte di anteprima non "coperta" dalla diretta televisiva e radiofonica della RAI, che ha per protagonisti Lilian More, Ciao sono Vale, i Grace n Kaos, Valentina Parisse, Jumpeight, Francesco Effelle e Santi Scarcella.