Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma: parla Achille Lauro. Video

Al Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma ci sarà spazio anche per un po' di punk-rock: Achille Lauro porterà sul palco del Concertone i suoni del suo nuovo album, "1969", che ha segnato il suo cambio di rotta, il passaggio dalla samba trap di "Pour l'amour" alle sonorità più rock'n'roll di "Rolls Royce", presentata sul palco del Festival di Sanremo 2019. In azione con l'ormai ex star della trap capitolina ci sarà anche una super band, come racconta Lauro nella nostra videointervista:

"Quindici anni fa smontavamo questo palco come facchini. oggi siamo riusciti a trasformare la nostra passione in lavoro", dice Achille Lauro nel suo camerino, poco prima di salire sul palco per le prove.