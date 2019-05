Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma: le informazioni utili per chi andrà in piazza San Giovanni

Prenderà il via oggi alle 15.00 con il live set dei La Rua il Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma: la ventinovesima edizione del Concertone, la maratona di musica dal vivo patrocinata dai sindacati che tradizionalmente inaugura la stagione italiana dei grandi eventi live all'aperto, richiamerà come ogni anno centinaia di migliaia di persone nella centralissima piazza San Giovanni, sede storica della manifestazione.

Come arrivare:

Come già ricordato da Rockol, la zona adiacente l'area destinata a ospitare il concerto (compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto) sarà completamente chiusa e inibita al traffico. Anche i mezzi pubblici saranno deviati e subiranno alcune modifiche, come il capolinea e la fermata della metro San Giovanni chiusi al pubblico. Le linee di bus coinvolti sono le 1, 3, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665, 673, 792 insieme alle notturne N1, N10, N11 e N28. Per chi preferisce recarsi in metro le fermate più vicine da tenere a mente sono quelle sulla linea A, precisamente Manzoni e Vittorio Emanuele. L'orario di chiusura è, per l'occasione, spostato dalle 23:30 all'1:30.

L'accesso alla piazza sarà consentito attraverso vari varchi di controllo presidiati da forze dell'ordine e personale di sicurezza.

Cosa è proibito portare:

Gli organizzatori del Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma ricordano come le norme che regolano l'accesso a piazza San Giovanni siano le stesse attualmente in vigore per tutti gli altri eventi di musica dal vivo disposte dal Ministero dell'Interno. L'accesso all'area del concerto sarà quindi proibito a trolley, valigie e zaini della capienza superiori a 10 litri, materiali infiammabili (fumogeni, fuochi artificiali), coltelli, bottiglie di vetro, lattine e borracce metalliche, selfie-stick, puntatori laser, skateboard e tutti gli oggetti potenzialmente pericolosi (come aste per bandiere, ecc).

L'accesso all'area verrà impedito alle persone in stato di ebbrezza.

Nell'area riservata al pubblico non saranno presenti punti vendita di bevande o cibo.