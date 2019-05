In Gran Bretagna il canto degli uccelli va in classifica - ASCOLTA

In Gran Bretagna è stata pubblicata la Top Ten di metà settimana della classifica dei singoli. Vi compaiono gli illustri nomi di Stormzy, Taylor Swift, Billie Eilish e Lil Nas X.

Ma l’attenzione generale è stata catturata dalla canzone che è in undicesima posizione. E’ intitolata "Let Nature Sing" ed è interpretata solo da uccelli. La canzone è stata pubblicata dalla Royal Society for the Protection of Birds con lo scopo e la speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica verso gli uccelli in via di estinzione nel Regno Unito. La canzone contiene il canto di 25 uccelli diversi.

Questa la dichiarazione di Martin Harper, della RSPB:

“Negli ultimi giorni, migliaia di persone hanno acquistato e ascoltato in streaming la nostra traccia per ascoltare i migliori cantanti della natura e hanno mostrato che amano il canto degli uccelli. Ciò ha dato inizio a una discussione nazionale, poiché milioni di persone avranno ascoltato, visto e letto i fatti che dimostrano che, sconvolgente, la natura è in crisi nel Regno Unito. La risposta a "Let Nature Sing" invia un messaggio potente che certo, la natura è stupefacente ma è anche nei guai. La buona notizia è che non è troppo tardi, sappiamo cosa deve essere fatto e insieme possiamo agire per ripristinarla per noi e per le generazioni future”.

Non resta che ascoltare, qui sotto, il canto della natura.