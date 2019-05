Justin Bieber e Ed Sheeran: a breve una collaborazione?

Poco più di un mese fa era parso di capire che Justin Bieber volesse prendersi una certa pausa dall’universo musicale per privilegiare la sfera personale. Ora però giunge un segnale di segno diverso.

La popstar canadese ha infatti pubblicato sul suo account Twitter una immagine che lo vede in compagnia di Ed Sheeran. Una immagine posata, scattata in uno studio fotografico, accompagnata dal numero 10. Si potrebbe pensare che ci si debba attendere un qualcosa per il 10 maggio?

Anche il manager di Bieber, Scooter Braun, ha pubblicato la stessa immagine, con una leggera variazione sul tema, del suo assistito in compagnia del cantautore inglese dai capelli rossi . Lo stesso Braun lo scorso gennaio aveva dichiarato che nel 2019 sarebbe uscito un nuovo album, il quinto, di Justin Bieber, fermo discograficamente a “Purpose” , datato novembre 2015.Una collaborazione tra Bieber e Sheeran non è cosa nuova, già in "Purpose", infatti, i due firmarono - con Benny Blanco - la canzone "Love Yourself".

Quanto a Sheeran, il cui ultimo album pubblicato, “÷”, risale al 2017, nei prossimi mesi sarà impegnato nella branca europea del suo tour mondiale che prevede anche tre appuntamenti in Italia: il 14 giugno alla Visarno Arena di Firenze, il 16 allo Stadio Olimpico di Roma e, per chiudere, il 19 giugno allo Stadio Meazza di Milano.