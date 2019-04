Violent Femmes, il nuovo album il 26 luglio. Il video della title track e la tracklist

Uscirà il 26 luglio il nuovo album della band di Gordon Gano, e s’intitolerà “Hotel Last Resort”. La title track vede la partecipazione di Tom Verlaine (Television).

Ecco il lyric video della canzone:

Il bassista dei Violent Femmes, Brian Ritchie, racconta:



"Non gli abbiamo dato delle istruzioni, ma Tom ha fatto esattamente quello che speravamo. Ha decisamente affinità col brano. Deve davvero essersi immedesimato nel testo prima di interpretarlo con la chitarra".



E Gordon Gano ha aggiunto:



"Una delle cose più emozionanti della nostra lunga carriera è sicuramente Tom Verlaine che suona in uno dei nostri pezzi. Sentire quel sound è fantastico".

Di seguito la tracklist di “Hotel Last Resort”:

Another Chorus

I Get What I Want

I'm Nothing (Feat. Stefan Janoski)

Adam Was A Man

Not Ok

Hotel Last Resort (Feat. Tom Verlaine)

Everlasting You

It's All Or Nothing

I'm Not Gonna Cry

This Free Ride

Paris To Sleep

Sleepin' At The Meetin'

God Bless America