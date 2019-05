Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma: parlano i Subsonica. Video

Al Concerto del Primo Maggio 2019 nessuno ha più anzianità, in termini di esibizioni in piazza San Giovanni, dei Subsonica: con ben otto live alla maratona musicale dei sindacati - nel '95, '98, '99, 2002, 2003, 2007, 2011 e 2013 - nessuno più della formazione torinese ha visto crescere e mutare il Concertone.

"Ci sono dei momenti che capitano con un certo tipo di intensità", spiega Max Casacci davanti alla telecamere di Rockol: "Quando arriviamo a un certo punto del nostro percorso, magari perché siamo in tour, o abbiamo la disponibilità di partecipare a un evento come questo, perché non siamo persi nei nostri mille progetti, decidiamo di prendere parte a eventi come i concerti per il Primo Maggio. Siamo stati molto contenti di essere invitati a Taranto [nel 2015], e siamo molto contenti di essere qui oggi. Il più delle volte, in base alla nostra esperienza, notiamo che eventi come questi sono delle grandi feste della musica. Il valore aggiunto che ha sempre avuto questa ricorrenza è stato dato dalla quantità di ragazzi, e dalla quantità di chilometri che fanno in treno, per parteciparvi e celebrare, appunto, la musica".