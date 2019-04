Rolling Stones, edizione deluxe per “Rock’n’roll Circus”

“Rock’n’roll Circus” è il titolo di uno speciale televisivo con protagonista la band di Mick Jagger, diretto da Michael Lindsay-Hogg nel dicembre del 1968. Keith Richards non ce l’ha ben presente: “Le riprese durarono 36 ore… mi ricordo che alla fine già non mi ricordavo niente - ma è stato divertente, anzi grandioso!”

Molto più precisi e divertenti sono i ricordi del regista, che potete leggere qui (se avete un po' di tempo da dedicargli).

Il 7 giugno negli USA e il 28 giugno in UK verrà pubblicata una riedizione dello special, restaurata in 4k, in Blu-ray e DVD, con la colonna sonora pure rimixata, espansa a 28 canzoni di cui alcune inedite e in uscita anche come doppio CD e triplo vinile.

Ecco un trailer:

“Rock’n’roll Circus” era già stato pubblicato in VHS nel 1996, e ripubblicato nel 2004 in DVD, già allora con alcuni brani inediti.Oltre ai Rolling Stones (fu l’ultima volta che Brian Jones fece qualcosa insieme alla band) i protagonisti sono Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Yoko Ono, The Dirty Mac (un supergruppo composto da Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell dei Jimi Hendrix Experience e John Lennon). Fra gli extra, esibizioni al pianoforte di Julius Katchen, tre canzoni di Taj Mahal e ‘Revolution’ dei Beatles suonata dai Dirty Mac.La Limited Deluxe Edition conterrà il video in Blu-Ray ray e DVD, i due CD della expanded soundtrack, e un libretto di 44 pagine: