Concerti, Ghali: quattro date in Europa a luglio 2019

Dopo la partecipazione di domani al Concerto del Primo Maggio a Roma, il rapper milanese ha in agenda quattro importanti appuntamenti in altrettante città europee: sarà il 5 luglio a Francoforte, per la serata di inaugurazione del Wireless Festival (in cartellone Cardi B, James Blake, Rita Ora e Travis Scott), il 20 luglio al Lollapalooza Paris (sullo stesso palco di Martin Garrix, Ben Harper, The Strokes, IAM e Twenty One Pilots), il 23 luglio nell’isola di Pag, in Croazia, per il Pow Wow Festival, e il 27 luglio al Tomorrowland, a Boom, in Belgio (in scaletta anche Steve Aoki, The Chainsmokers, Tiësto, Dj Snake e Young Thug).

Nel frattempo Ghali continua a lavorare al suo nuovo album, ad Atlanta, in Georgia.