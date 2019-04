Billie Eilish pubblica un nuovo video di “Wish You Were Gay” - GUARDA

Billie Eilish ha pubblicato sul suo canale YouTube un nuovo video registrato dal vivo del singolo “Wish You Were Gay”, brano presente nell’album d’esordio della 17enne cantautrice di Los Angeles “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (leggi qui la recensione), pubblicato in marzo.

Nel video è possibile vedere la Eilish esibirsi sul palco a Londra lo scorso marzo e dietro le quinte e interagire con i fan. Una di questi dichiara, ed è uno dei segreti principali del successo della giovane musicista:

“I suoi testi parlano davvero alla nostra generazione più di qualsiasi altro artista che abbia ascoltato prima”.

La Eilish, all’inizio dell’anno, spiegando il significato di "Wish You Were Gay" disse:

"Ho scritto questa canzone su un ragazzo che non era interessato a me e che mi ha fatto sentire orribile. Quindi la canzone si chiama “Wish You Were Gay” e non è pensata per essere offensiva in alcun modo. Non vuol dire che vorrei fosse come lui... vuol dire letteralmente che vorrei fosse gay perché non gli sarei piaciuta per una ragione reale, invece che per il fatto che non gli piacevo”.

A proposito della sua prossima partecipazione a Glastonbury, la organizzatrice del festival Emily Eavis ha detto: