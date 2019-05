Southside Johnny, la classe operaia di Asbury Park balla il rhythm & blues

Se i Rolling Stones sono la “greatest rock’n’roll band in the world”, Southside Johnny & The Asbury Jukes sono la “greatest bar room band in the world”, come li ha definiti il New York Times. Fra i musicisti più in vista del cosiddetto Asbury Sound, Southside Johnny è quello che è rimasto più vicino alle radici. Non ha la penna dell’amico Bruce Springsteen e nemmeno l’aura da rockstar di Little Steven, ma è uno dei grandi esponenti della scena di Asbury Park. Non a caso, è uno dei testimonial scelti dal regista Tom Jones per raccontare l’epopea del rock locale in “Asbury Park: lotta, redenzione e rock’n’roll”, docu-film che sarà nei cinema italiani solo per tre giorni, il 22, 23 e 24 maggio (qua l’elenco delle sale su http://www.nexodigital.it).