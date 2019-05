Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma: parlano gli Eugenio in Via Di Gioia. Video

Approdati su major con il loro terzo album di inediti in studio - "Natura viva", pubblicato lo scorso marzo, gli Eugenio in Via Di Gioia sono fanno parte del novero di artisti debuttanti sul palco dell'annuale Concertone di piazza San Giovanni: Rockol ha incontrato la band guidata da Eugenio Cesaro nel backstage del Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma durante le prove per la maratona musicale dei sindacati che ogni anni, tradizionalmente, apre la stagione dei grandi eventi musicali all'aperto in Italia.

"Faremo tre brani che raccontano la nostra storia", hanno raccontato - ovviamente in tono più che scherzoso - gli Eugenio in Via Di Gioia: "Cioè gli albori, la fase intermedia e la decadenza. Siamo dei bravissimi ragazzi di Torino, bravi a cantare, a mangiare il cibo che ci portano i fan, e a suonare... a volte sì, a volte no".