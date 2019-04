Duff McKagan parla di Axl Rose e Slash

Il bassista dei Guns N'Roses Duff McKagan è stato intervistato da Jay Mohr del podcast Mohr Stories e ha espresso, tra gli altri pensieri, la sua ammirata opinione sui compagni di band Axl Rose e Slash.

Sul cantante dei Guns N’Roses Duff dice:

"Ho avuto molto rispetto per noi come band mentre pre-provavo la nostra roba (prima del ‘Not In This Lifetime’ tour). E poi quando Axl è entrato in sala prove, e quando abbiamo suonato i nostri spettacoli... Cosa ha fatto alla sua voce... La prima volta che lo vidi cantare... Io ero un ragazzo punk rock di Seattle e lo vidi verso la fine dell'84. E lui era come Henry, aveva l'intensità di Rollins, ma sapeva cantare. Aveva questa doppia voce: faceva una cosa bassa e alta allo stesso tempo. Certamente, ci è nato con quel dono. Faceva lezioni di canto, faceva riscaldamento vocale, allora. E oggi, quando usciamo e suoniamo, inizia con i suoi riscaldamenti vocali... Fa un'ora e mezzo di puro riscaldamento vocale. E poi suoniamo tre ore, tre ore e mezza. Ma il ragazzo è diventato un maestro".

Mentre sul chitarrista della band californiana dichiara:

“Si alza, va in palestra, inizia a suonare la chitarra fino al concerto e poi suona la chitarra... A volte si perde così... C’è questa parte del nostro set dove lui fa un assolo di chitarra - da solo sul palco - e si perde in se stesso, si perde in quello che sta facendo. Questa è la sua forma più pura di comunicazione. Si siede e parla con te e parla per un po', ma lui è un uomo di poche parole, le sue parole sono tutte lasciate alla chitarra. A volte il suo assolo di chitarra continua e io non voglio fermarlo. 'Torna tra noi, Slash'... A volte suonerebbe per 20, 25 minuti. (Noi) lo lasciamo andare. E porta con sè una folla di 50.000 persone per tutto il suo viaggio. Non è solo un assolo di chitarra."