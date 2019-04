U2: in arrivo 'U2 Live Songs of iNNOCENCE + eXPERIENCE'

Sul sito U2.com è disponibile la copertina dell'edizione limitata di "U2 Live Songs of iNNOCENCE + eXPERIENCE". Sono quattro le canzoni della band irlandese che si possono scaricare.

- Love Is Bigger than Anything In Its Way (Live from Mohegan Sun, Uncasville, 3 July 2018)

- Lights of Home (Live from Royal Arena, Copenhagen, 30 September 2018)

- The Little Things That Give You Away (Live from Olympic Stadium, Rome, 15 July 2017)

- Song For Someone (Live from TD Garden, Boston, 14 July 2015)

Il doppio live include un libro fotografico con le immagini del tour 2015 ‘Innocence+Experience’ e quelle del tour 2018 ‘Experience+Innocence’.