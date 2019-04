Iggy Pop: esce la ristampa di "Zombie Birdhouse"

Il prossimo 28 giugno esce la ristampa dell’album “Zombie Birdhouse”, pubblicato da Iggy Pop nel 1982.

Ad anticipare l’uscita della ristampa del sesto album dell’ex frontman degli Stooges, il video di “The Villagers” che potete vedere più sotto. Il disco è stato rimasterizzato da Paschal Byrne presso The Audio Archive a Londra e contiene una versione inedita di "Pain and Suffering" con Debbie Harry dei Blondie ai cori.

Tracklist:

01: Run Like A Villain ( 3:01 )

02: The Villagers ( 3:54 )

03: Angry Hills ( 3:02 )

04: Life of Work ( 3:57 )

05: The Ballad Of Cookie McBride ( 2:58 )

06: Ordinary Bummer ( 2:43 )

07: Eat Or Be Eaten ( 3:14 )

08: Bulldozer ( 2:17 )

09: Platonic ( 2:40 )

10: The Horse Song ( 2:58 )

11: Watching The News ( 4:11 )

12: Street Crazies ( 3:54 )

BONUS TRACK

13: Pain and Suffering ( 2:58 )