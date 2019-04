The Voice 2019, la seconda puntata: ecco cosa succede

Dopo l'esordio positivo di martedì scorso "The Voice of Italy", il talent televisivo condotto da Simona Ventura, giunge questa sera al secondo appuntamento con la Blind Audition per formare le quattro squadre capitanate dai coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno.

Il regolamento delle Blind Audition è molto semplice: ogni talento ha a disposizione 90 secondi per conquistare la fiducia di almeno uno dei quattro ‘capitani’ esibendosi con cover di canzoni italiane o internazionali oppure con un brano proprio, accompagnati dalla band dal vivo.

La scorsa settimana ci sono state 17 esibizioni dalle quali i coach Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno hanno selezionato 'al buio', solo in base alle doti vocali, 14 artisti che sono entrati così a far parte dei team di "The Voice Of Italy".

Questa la composizione delle squadre dopo la prima puntata.

Team D'Alessio: Marta Verrecchia in arte Martha, 17 anni di Gaeta (LT), studentessa; Stefano Colli, 29 anni nato a Bologna vive a Pianoro (BO), attore e cantante; Kumi Watanabe, 50 anni nata a Tokyo vive a Milano, cantante, autrice e sound-designer; Elisa Gaiotto in arte Eliza G, 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice.

Team Lamborghini: Giorgia La Commare, 17 anni nata a Erice (TP) vive a Trapani, studentessa; Serena Maria Police, 19 anni nata a Ortona (CH) vive a Bari, impiegata.

Team Morgan: Noemi Mattei, 21 anni di Roma, studentessa; Emanuela Caputo in arte Morgana, 22 anni nata a Napoli vive a Ottaviano (NA), studentessa; Matteo Camellini, 24 anni di Sassuolo (MO), insegnante; Dominique Chillé Diouf, 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato.

Team Pequeno: Josué Previti, 17 anni di Messina, studente; Ares Favati, 31 anni nato a Busto Arsizio (VA) vive a Vinovo (TO), vocalist; le gemelle Ina e Serena Sinani in arte Sindolls, 20 anni nate a Monza (MB) da genitori di origine albanese vivono a Meda (MB), studentesse; Sophia Murgia, 18 anni nata a Olbia vive a Budoni (SS), studentessa.