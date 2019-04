'This Is Spinal Tap' festeggia i 35 anni con Elvis Costello - VIDEO

Sabato 27 aprile, in occasione del 35° anniversario del film "This Is Spinal Tap" c’è stata una proiezione al Beacon Theatre di New York, nell'ambito del Tribeca Film Festival.

Il regista della pellicola, Rob Reiner, ha introdotto il film. Poi, per una ventina di minuti, c'è stata una discussione con lo stesso Reiner e con i membri del cast Christopher Guest (Nigel Tufnel), Michael McKean (David St. Hubbins) e Harry Shearer (Derek Smalls) ai quali si è unito anche il cantautore britannico Elvis Costello. Dopo di che il gruppo si è esibito nel set che potete vedere più sotto.

Per chi non sapesse nulla di questa pellicola, “This Is Spinal Tap” è un film del 1984 e racconta l'ascesa e la caduta della finta band hard rock inglese chiamata Spinal Tap.

Setlist:

Celtic Blues

Hell Hole

(Listen To The) Flower People

Rainy Day Sun

Clam Caravan

All The Way Home

Big Bottom

Gimme Some Money (con Elvis Costello)

Sex Farm