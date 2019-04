Sziget Festival: gli artisti italiani che si esibiranno sul LightStage

Anche nel 2019 il Lightstage, palco ufficiale dello Sziget, offrirà un'importante vetrina alla musica italiana. Nel frattempo il cartellone del Main Stage si completa con l’ingresso di Macklemore e 6Lack!

Dopo i Coma Cose e gli I Hate My Village sullo Europe Stage, Luigi Madonna, Verrine & Polarize, Younger Than Me, Marvin & Guy sul Samsung Colosseum, è il momento dei nomi che si avvicenderanno sul LightStage.



Sul LightStage, durante le ore diurne, si alterneranno band e cantautori di generi musicali diversi che apriranno la giornata ai dj set pomeridiani e serali che vedranno alternarsi sul palco Mr. Bogo, Carlo Chicco e Fab MayDay.



Per quanto riguarda i live invece ci saranno: B., The Big Ska Swindle (I-Uk), Black Snake Moan, Bowland, Francesco De Leo, Go!Zilla, Gulliver, Her Skin, Lucia Manca, Pop X, Queen Alaska (D), Salice, Viito.

Ecco la line-up dello Sziget Festival che si svolgerà a Budapest dal 7 al 13 agosto:



Foo Fighters

Ed Sheeran

Florence + The Machine

Post Malone

Twenty One Pilots

The 1975

Martin Garrix

The National

Macklemore

Richard Ashcroft

Franz Ferdinand

James Blake

Years & Years

Tove Lo

6Lack

Catfish & The Bottlemen

Mura Masa

Kodaline

Chvrches

Johnny Marr

Jungle

Tom Odell

The Blaze

Razorlight

Big Thief

Son Lux

Richie Hatin CLOSER

Honne

Maribou State

David August

Jain

IDLES

Yeasayer

Yellow Days

Broken Social Scene

Parcels

Superorganism

Pale Waves

Tove Styrke

Boy Pablo

Masego

Iamddb

Protoje & The Indiggnation

Xavier Rudd

Coheed and Cambria

Frank Turner & The Sleeping Souls

Alma

Gang Of Youths

Frank Carter & The Rattlesnakes

W&W

Vini Vici

Carnage

Jax Jones Live

Sigala

Yungblud

Of Mice & Men

Wanda

Elderbrook

Sonny Fodera

Polo & Pan

Khruangbin

Anna of The North

Roosevelt

Black Mountain

Hucci

Fakear

Grace Carter

Tamino

Valeras

Welshly Arms

Ocean Alley

Burak Yeter

Hippocampe Fou

Jungle by Night

Bosse

47Sou

Maruja Limón

Algiers

Sophie Hunger

Lord Esperanza

Coma Cose

L' Or du Commun

Whispering Sons

Carnival Youth

Naaz

Leoniden

I Hate My Village

Lucille Crew

Idiotape

The Ringo Jets

Ivan Dorn

Pipes & Pints

La Ganga Calé

Rendez-Vous

Celeste Buckingham

Mörk

Esti Kornél

Satellites

Belau

Cheap Tobacco

Hearts Hearts

Mongooz and the Magnet

Per ogni informazione consultare il sito ufficiale della manifestazione.