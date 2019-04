I Blink-182 fanno per intero 'Enema of the State' - VIDEO

I Blink-182 lo avevano annunciato poco più di un mese fa: per celebrare i venti anni dalla uscita di “Enema of the State” lo avrebbero suonato per intero. E così è stato.

Lo scorso 27 aprile la band di Hoppus e Barker si è esibita da headliner al 'Back to the Beach', festival che si è tenuto a Huntington Beach, in California, ed ha proposto - come potete vedere più sotto - per intero il loro storico album pubblicato l'1 giugno 1999.

Questo concerto parla del passato ma i Blink-182 sono lanciati nel futuro, il loro nuovo album infatti è atteso sul mercato entro la fine dell'anno. La nuova prova discografica giunge a tre anni dal precedente “California”.

Alla fine del mese scorso, Mark Hoppus su questo nuovo lavoro aveva dichiarato all’NME: