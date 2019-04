"Mick Jagger sta benone dopo l'intervento", parola di Ronnie Wood

Buone notizie dal quartier generale degli Stones. Ronnie Wood, infatti, nel corso di un'intervista rilasciata a "Hello Magazine", ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Mick Jagger che - come ben noto - ha subito un intervento al cuore.

Wood ha raccontato che - insieme agli altri Stones - sta cercando di mantenere alto il morale di Mick inviandogli dei video divertenti. E la terapia sembra funzionare: "Sally [la moglie di Wood - ndr] ed io siamo stati per una breve vacanza ai Caraibi con Keith [Richards] and [sua moglie] Patti; gli abbiamo mandato dei video in cui suonavamo e cantavamo delle canzoncine di auguri con le nostre chitarre. Si è piegato dalle risate. Siamo tutti tanto contenti che si stia rimettendo bene".

Ha anche aggiunto: "Sta davvero bene. Gli ho parlato ieri e si sente in formissima!".

I problemi di Mick hanno causato la decisione degli Stones di posticipare l’intero No Filter Tour previsto per questa primavera in Nord America. Ma, a quanto pare, Jagger sarà presto in grado di tornare alle sue occupazioni principali... cantare, ballare e incantare i fan dal palco.