Spirit - "The Family That Plays Together" torna in vinile

Gli Spirit sono una delle band che ha fatto la storia del rock psichedelico americano, nato in California alla fine degli anni Sessanta. Questo vinile li coglie in un momento di grazia. In pratica è il loro masterpiece del 1968, con la formazione al top della forma. A tenere le redini trovizmo il leggendario chitarrista e cantante Randy California e le percussioni di Ed Cassidy.

The Family That Plays Together è il secondo disco della band e mostra un mutamento stilistico. Qui gli Spirit espandono il proprio orizzonte, andando oltre la psichedelia per muoversi verso coordinate definibili progressive ante litteram. Inoltre in brani come It Shall Be e Silky Sam si notano tocchi jazzati, mentre Jewishe Aren’t You Glad incorporano elementi di world music e d’improvvisazione.

