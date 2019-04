Chi è Fulminacci, sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma

Fulminacci, classe 1997, è un musicista e cantautore romano.

All’anagrafe Filippo Uttinacci - tra gli artisti del cast del Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma – ha presentato il 9 aprile il suo primo album dal titolo “La vita veramente”.

Dopo essersi dedicato alla recitazione - partecipando come attore in alcuni cortometraggi, nel film "Fammi Parlare" di Luca Iacoella e nel videoclip di "In My Mind" per la serie di Canale 5 “Immaturi”- esordisce come cantautore all’inizio del 2019 con il brano "Borghese in borghese".

Con l’uscita del suo album d'esordio, anticipato dai brani “La vita veramente" e "Una sera", Fulminacci è impegnato in un tour promozionale.