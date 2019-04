Amici 2019, il serale: quinta puntata. Eliminata Valentina. Ecco cosa è successo

La quinta puntata del serale di Amici 2019, andata in onda stasera su Canale 5 in diretta, si è appena conclusa. Ecco cosa è successo e chi è stato eliminato.

Apre la trasmissione un video di Ricky Martin, che introduce chi per questa sera guiderà la squadra bianca al posto suo: Fabio Rovazzi. Quanto alla proposta arrivata dalla puntata precedente da Loredana Berté che le manche di gara fossero giudicate solo dal pubblico con il televoto e non dai professori di "Amici", Maria De Filippi fa sapere che la decisione della produzione è stata che la prima manche sarà giudicata dal televoto mentre la seconda dall'intera commissione. Inizia la sfida.

Le due squadre partono da una situazione di parità. Per la squadra bianca sono ancora in gara i ballerini Rafael e Umberto e i cantanti Giordana e Mameli; per la squadra blu, invece, sono ancora in gara i ballerini Valentina e Vincenzo e i cantanti Tish e Alberto. La prima manche - nel corso della quale i concorrenti vengono affiancati dagli ospiti John Travolta, Irama e Arisa - è vinta dalla squadra blu e Mameli, della squadra bianca, viene allontanato dallo studio.

La seconda manche se la aggiudicano i bianchi e, dopo il siparietto dei comici Pio e Amedeo, Valentina va a rischio eliminazione. A questo punto Mameli e Valentina si sfidano, in felpa rossa, sostenuti entrambi da due compagni di squadra: Alberto e Vincenzo per i blu, da un lato, Giordana e Rafael per i bianchi, dall’altro. Mameli si salva e Valentina viene eliminata.