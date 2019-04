Metallica, James Hetfield e Kirk Hammett suonano l’inno americano alla partita dei Giants – VIDEO

Punto di riferimento della Bay Area, i Metallica sono tornati a suonare l’inno americano per l’apertura di una partita dei San Francisco Giants, una delle squadre di baseball a stelle e strisce più antiche, che ieri, 26 aprile, sfidava nello specifico i newyorkesi Yankees. Il match, introdotto dalle chitarre del frontman dei Four Horsemen, James Hetfield, e del chitarrista Kirk Hammett, si è svolto nella “casa” dei Giants, l’Oracle Park. Quanto al resto dei Metallica, Lars Ulrich ha lanciato la prima palla al battitore designato, nella cornice del rituale noto come “first pitch”, mentre il bassista Robert Trujillo non è sceso in campo pur essendo presente all’evento. Potete vedere sia il video dell’esecuzione Hetfield/Hammett del “National Anthem” e sia quello del lancio di Ulrich – alla fine della seconda clip - qui sotto:

Il prossimo 8 maggio la band statunitense andrà in scena all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano per la seconda tappa in Italia, a un anno e mezzo circa di distanza dalle precedenti, della tournée dei Four Horsemen a supporto di “Hardwired... to Self-Destruct” (2016).