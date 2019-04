Bari, a Ennio Morricone le chiavi della città: ‘Penso sempre di non meritare niente’

La decima edizione del Bif&st, il Bari International Film Festival, che dal 2009 assegna al miglior compositore delle musiche dei film in concorso un premio intitolato a Ennio Morricone, si è aperto con la consegna al Maestro delle chiavi della città di Bari. Il compositore e direttore d’orchestra romano ha dedicato l’onorificenza al Teatro Petruzzelli - che nel 2009 ha dato il via alla prima stagione lirica dopo il rogo del 1991 - della città portuale, presentando la sua dedica come “la prima cosa che mi viene dal cuore”. A proposito poi della consegna delle chiavi della città Morricone ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno parlato per me. Io penso sempre di non meritare niente, la musica è l'unica cosa che so fare e la faccio quando posso”.

Al Maestro, al fianco di registi come Sergio Leone, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e Mario Monicelli, per citarne soltanto alcuni, non sarà dedicata solo la prima giornata della rassegna: nel corso del Bif&s saranno proiettati più di quaranta film da lui musicati, che vanno ad aggiungersi alla mostra fotografica su Morricone e alla decisione di diffondere per le vie del centro della città le sue composizioni.

Sul palco con Morricone anche il compositore Nicola Piovani e i registi Giuseppe Tornatore e Gianni Quaranta. Queste le parole di Piovani: “L'Italia è il Paese di Dante Alighieri, di Giotto, di Giuseppe Verdi e anche il Paese di Ennio Morricone”. E ancora: “Non c'è un maestro che possa superare il maestro Morricone, l'artigiano che insegna i particolari, l'amore per una partitura scritta bene”. Quanto al sindaco della città, Antonio Decaro, ecco come il primo cittadino ha onorato il Maestro: “La storia del cinema non sarebbe stata la stessa senza il genio Morricone, che da oggi ci onoriamo di annoverare tra gli amici della nostra città”.

Morricone sarà impegnato, dal prossimo mese di maggio, in lungo tour - l'ultimo prima del ritiro dalle scene - che si concluderà a Lucca il prossimo 29 giugno.