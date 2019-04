Dave Grohl, un barista lo scambia per ‘uno della band di ‘Alaska’’. E lui risponde…

Il frontman dei Foo Fighters ieri è stato scambiato per qualcun altro. A confondere Dave Grohl è stato un barista di Virginia Beach, in Virginia, che ha chiesto alla voce di “Everlong” se egli fosse per caso nella band di “Alaska”, brano del 2016 della cantautrice statunitense, classe 1994, Maggie Rogers, che l’autrice ha presentato per la prima volta nel corso di una master class con Pharrell Williams alla New York University. A raccontare l’aneddoto è stata la stessa cantautrice del Maryland, che ha scritto su Twitter:

guys a bartender in virginia beach just asked dave grohl if he was in my band



i am, as they say, “deceased”. — Maggie Rogers (@maggierogers) April 26, 2019

Ragazzi un barista a Virginia Beach ha appena chiesto a Dave Grohl se fosse nella mia band.

Sono, come si dice, “deceduta”

In un secondo tweet Maggie Rogers ha poi rivelato quella che sarebbe stata, stando alle sue parole, la replica di Grohl: “I am her guitar tech”, ovvero colui che nel corso della tournée e più in generale per le esibizioni dal vivo si occuperebbe di gestire e accordare le chitarre della Rogers.

he responded “I’m her guitar tech” — Maggie Rogers (@maggierogers) April 26, 2019

Il fatto che il rocker statunitense non si attacchi alle formalità non è una novità. Solo qualche giorno fa l’artista ha raggiunto Brandi Carlile al Pike Place Market di Seattle, imbracciando la chitarra ed esibendosi insieme a lei in un piccolo set tra lo stupore dei passanti.