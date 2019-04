Led Zeppelin, la prima volta dal vivo di ‘A Whole Lotta Love’: il ricordo di Jimmy Page – SCALETTA

“You need cooling, baby I'm not fooling”. Quand’è che il celebre attacco di uno dei brani più amati dei Led Zeppelin, “A Whole Lotta Love”, è stato presentato – insieme al resto della canzone, s’intende – per la prima volta da Robert Plant e soci davanti al pubblico? Ce lo dice il già chitarrista della formazione britannica, Jimmy Page, che va a ripescare il ricordo della prima esecuzione dal vivo di “A Whole Lotta Love” nel giorno del suo anniversario, caduto ieri, 26 aprile. È infatti il 26 aprile 1969 – scrive sul suo profilo Instagram il chitarrista – nel corso del secondo set al Winterland Ballroom di San Francisco, in California, che i Led Zeppelin portano per la prima volta davanti al pubblico la canzone, che viene eseguita nell’encore, come unico brano del bis. Scriveva ieri Jimmy Page sui social:

In questo giorno nel 1969 cinquant’anni fa esatti i Led Zeppelin suonavano “A Whole Lotta Love” nel bis del nostro show al Winterland Ballroom di San Francisco. Apparentemente, quella è stata la sua prima apparizione nel bis del secondo set al Winterland, uno dei locali di San Francisco di Bill Graham.

Quel giorno nella sala concerti della città dei fiori gli Zeppelin hanno messo in scena anche altri classiconi, come “Communication Breakdown”, “Dazed and Confused”, "Babe, I'm Gonna Leave You” e “Moby Dick”. Trovate qui la scaletta completa:

Communication Breakdown

I Can't Quit You Baby

Dazed and Confused

You Shook Me

How Many More Times

White Summer/Black Mountain Side

Smokestack Lightning

Killing Floor

Babe, I'm Gonna Leave You

Moby Dick

As Long as I Have You

Encore:

A Whole Lotta Love

“A Whole Lotta Love” è la traccia d’apertura di “Led Zeppelin II”, la seconda prova di studio di Page e soci, uscita nell’ottobre 1969. È ispirata a “You Need Love” di Muddy Waters, a sua volta ripresa dal pezzo del bluesman Willie Dixon, ed è presente anche in diverse raccolte dal vivo della band, come “The Song Remains the Same” (1976), “How the West Was Won” (2003) e “Celebration Day” (2012).