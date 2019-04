Neil Young, esce a giugno l’album live ‘Tuscaloosa’: la prima traccia – VIDEO/TRACKLIST

Il cantautore canadese non si ferma mai e oltre a essere al lavoro con i suoi Crazy Horse al prossimo album d’inediti della formazione Neil Young si prepara anche a dare alle stampa una nuova raccolta dal vivo, intitolata “Tuscaloosa”, in uscita il 7 giugno. Il disco, composto da undici brani, raccoglie alcune delle performance di Young con gli Stray Gatos del set che i musicisti tennero il 3 febbraio 1973 all’Università dell’Alabama. A proposito di quella performance e della scelta di pubblicare il disco, la voce di “On the Beach" ha detto in un’intervista concessa all’edizione statunitense di Rolling Stone: “È stato davvero esaltante essere là a Tuscaloosa, in Alabama, e cantare le canzoni di ‘Harvest’ e le canzoni alle quali stavamo lavorando per ‘Time Fades Away’ prima che uscisse. […] Ho semplicemente amato tutta la serata quindi l’ho messa insieme con John Hanlon”.

Il produttore e tecnico del suono John Hanlon ha mixato musica di diversi altri artisti oltre a Neil Young, come R.E.M., Beach Boys. T-Bone Burnett e molti altri. La collaborazione con il rocker canadese ha avuto inizio negli anni Ottanta, quando Hanlon si è unito a Young e al suo produttore di lunga data, David Briggs, per la lavorazione dei remix di “Trans”, dodicesimo album in studio di Neil Young.

In attesa che “Tuscaloosa” faccia il suo ingresso nei negozi di dischi, il musicista ha condiviso una prima anticipazione, la versione di “Don’t Be Denied” messa in scena durante il concerto. Potete ascoltarla qui:

Ed ecco anche la tracklist di “Tuscaloosa”:

1. Here We Are In The Years

2. After The Gold Rush

3. Out On The Weekend

4. Harvest

5. Old Man

6. Heart Of Gold

7. Time Fades Away

8. Lookout Joe

9. New Mama

10. Alabama

11. Don’t Be Denied