Amici 2019, la quinta puntata del serale: le anticipazioni, ecco cosa succede

Torna questa sera in diretta su Canale 5 il serale di Amici 2019: la quinta puntata del talent condotto da Maria De Filippi vedrà le due squadre, la bianca e la blu, sfidarsi nelle consuete due manches, mentre i ragazzi duetteranno con alcuni ospiti speciali. Ecco cosa succede stasera.

Con l'eliminazione di Alvis, nella scorsa puntata, le due squadre del serale di "Amici" sono tornate in situazione di parità: per la squadra bianca, guidata da Ricky Martin (che però non potrà essere presente nella quinta puntata del serale perché impegnato in un evento benefico della sua fondazione in Portorico - non è stato ancora svelato il nome di chi prenderà il suo posto per questa puntata), sono ancora in gara i cantanti Giordana e Mameli e i ballerini Rafael e Umberto; per la squadra blu, guidata dal tenore Vittorio Grigolo, sono ancora in gara i cantanti Tish e Alberto e i ballerini Valentina e Vincenzo.

Loredana Berté, unico giudice fisso di questa edizione del serale di "Amici", anche questa settimana ha proposto una modifica del regolamento, chiedendo alla produzione che entrambe le manche di gara siano giudicate esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, anziché dai professori della scuola di "Amici". Solo all'inizio della puntata i telespettatori scopriranno se la produzione avrà accolto o meno la proposta della cantante.

I ragazzi, a loro insaputa, dovranno affrontare una prova di ballo proibitiva insieme a John Travolta, ospite speciale della quinta puntata del serale di "Amici". Quanto agli ospiti musicali, invece, ci saranno Irama - già vincitore della scorsa edizione del talent - e Arisa.