Spice Girls: guarda la loro prima giornata di prove

Le Spice Girls hanno pubblicato sui loro canali social un breve filmato e una nuova immagine del loro primo giorno di prove in vista dei dieci concerti che terranno negli stadi del Regno Unito, a partire dallo spettacolo del 29 maggio all’Etihad Stadium di Manchester.

Il quartetto femminile inglese ha inoltre presentato sul loro account Instagram i venti ‘Spice Dancers’, selezionati tra 5.000 candidati in tutto il mondo, che si esibiranno insieme a loro sul palco durante il tour. I ballerini saranno divisi in quattro gruppi, (uno per ogni componente delle Spice Girls, denominati case), composti da cinque elementi vestiti con i colori della loro casa, questi i nomi delle case: ‘House of Baby’, ‘House of Sporty’, ‘House of Ginger’ e ‘House of Scary’.

La band, come riporta l’NME, ha recentemente modificato il testo del loro singolo del 1996 “2 Become 1” per renderlo più LGBTQI-friendly.

Emma Bunton ha detto che hanno preso la decisione di cambiare una riga del testo della canzone - che ai tempi della sua pubblicazione è stata per tre settimane in vetta alle classifiche di vendita britanniche - in modo che fosse più inclusivo.