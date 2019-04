Shazam: stabilito un nuovo record assoluto sulla App

Un nuovo record è stato stabilito su Shazam, la app che identifica i brani musicali. Lo scorso 21 aprile, “Jenny of Oldstones”, canzone interpretata da Florence and the Machine che ha accompagnato i titoli di coda della seconda puntata della ottava (e ultima) stagione della serie televisiva “Game of Thrones” ha fatto segnare il maggior numero di contatti di tutti i tempi nelle 24 ore.

Shazam ha confermato a Music Business Worldwide che la canzone è stata ‘shazammata’ circa 300.000 volte in tutto il mondo nelle 24 ore dopo la messa in onda del cortometraggio. Il precedente record risaliva all’ottobre 2015 e apparteneva a “Hello” di Adele che si era fermata a 200.000 ‘Shazam’ nelle prime 24 ore.

E’ però doveroso fare una distinzione: “Hello” venne ‘ricercata’ dopo essere uscita come singolo in radio e sui servizi di streaming musicale, mentre “Jenny of Oldstones” è stata ‘presa’ principalmente dal supporto televisivo .

‘A Knight of the Seven Kingdoms’, questo il titolo della puntata, ha avuto negli Stati Uniti 10,29 milioni di telespettatori in diretta su HBO. Numero che è cresciuto fino a 15,9 milioni nelle successive 24 ore con lo streaming e il replay.