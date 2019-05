Il lato rock di Angelica e la sua passione per i vinili - VIDEO

Il suo album d'esordio solista attinge a piene mani dal pop muovendosi armoniosamente tra elettronica e vintage, strizzando l'occhio al nuovo itpop italiano. Ma non lasciatevi ingannare dall'apparenza: dietro gli occhioni azzurri e il faccino dolce, Angelica nasconde un'anima davvero rock. Ce ne siamo accorti qualche giorno fa, quando - approfittando di un passaggio della cantautrice a Roma, impegnata con la promozione del suo album "Quando finisce la festa" - l'abbiamo portata a fare un giro in uno degli storici negozi di dischi della Capitale. Abbiamo scoperto non solo che Angelica è una grandissima appassionata di vinili, ma che ha una cultura musicale davvero notevole, che spazia dai Beatles a Lana Del Rey, dai Led Zeppelin a Miles Davis, fino ad arrivare a classici del cantautorato italiano come Battisti, Fossati e Rino Gaetano o ai contemporanei come Dimartino. Nel video che trovate qui sotto si aggira tra gli scaffali della Discoteca Laziale, che ringraziamo per l'ospitalità, come una bimba in un luna park:

Angelica, vero nome Angelica Schiatti, originaria di Monza, dopo l'esperienza come front-woman dei Santa Margaret (con i quali ha registrato un disco, due colonne sonore e calcato palchi importanti come quello del Concerto del Primo Maggio a Roma), ha appena avviato una carriera discografica come solista. "Quando finisce la festa", pubblicato da Carosello, uscito lo scorso marzo, ha visto la cantautrice collaborare con musicisti come Massimo Martellotta e Fabio Rondanini dei Calibro 35, Teo Marchese e Ivo Barbieri (già al fianco di Ghemon), Adriano Viterbini dei Bud Spences Blues Explosion e Daniel Plentz dei Selton. Il tour legato a "Quando finisce la festa" la sta vedendo impegnata come opening act del tour italiano di Miles Kane, nei principali club italiani.