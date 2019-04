Prince: esce l'album "Originals"

E’ stata confermata l'uscita di un nuovo album composto da 15 brani di Prince con le versioni originali dei successi che il musicista di Minneapolis ha scritto per altri artisti.

Il disco, intitolato “Originals”, sarà disponibile in streaming su Tidal dal 7 al 20 giugno, prima della sua pubblicazione il 21 giugno. Tutti i brani presenti nell’album sono stati scelti da Jay-Z e da Troy Carter.

Tra le canzoni scritte da Prince, incluse in “Originals”, vi sono "The Glamorous Life" per Sheila E., "Manic Monday” per le Bangles, "Make-Up" per le Vanity 6, "You're My Love" per Kenny Rogers e, a chiudere la tracklist, la celeberrima "Nothing Compares 2 U" interpretata dalla musicista irlandese Sinead O'Connor nel 1990.

Tracklist:

01 Sex Shooter (1983)

02 Jungle Love (1983)

03 Manic Monday (1984)

04 Noon Rendezvous (1984)

05 Make-Up (1981)

06 100 MPH (1984)

07 You’re My Love (1982)

08 Holly Rock (1985)

09 Baby, You’re a Trip (1982)

10 The Glamorous Life (1983)

11 Gigolos Get Lonely Too (1982)

12 Love… Thy Will Be Done (1991)

13 Dear Michelangelo (1985)

14 Wouldn’t You Love to Love Me? (1981)

15 Nothing Compares 2 U (1984)

#Prince #Originals On June 21, WB will release the recordings, sourced directly from Prince’s archive of “Vault” recordings, via all download and streaming partners and physically on CD, while 180 gram 2LP and limited edition Deluxe CD+2LP formats will follow on July 19th. pic.twitter.com/IyiYJ0AjOF — Peach and Black Podcast (@peach_and_black) April 25, 2019

Nei giorni scorsi è stato annunciato inoltre che il prossimo 29 ottobre vedrà l’uscita l’autobiografia “The Beautiful Ones” , volume su cui stava lavorando Prince prima che trovasse la morte il 21 aprile 2016.