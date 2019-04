Childish Gambino, il nuovo brano 'Algorythm' condiviso su una app di realtà aumentata

L'artista più premiato alla scorsa edizione dei Grammy Awards ha presentato oggi, mercoledì 24 aprile, il nuovo brano "Algorythm" - ma già inserito nelle setlist dei concerti tenuti durante il tour di "This Is America" e nel corso dei due concerti da headliner tenuto all'edizione appena conclusa del festival Coachella - per mezzo di PHAROS AR, app per la realtà aumentata sviluppata dalla società informatica MediaMonks: "Algorythm" di Childish Gambino è ora disponibile per tutti gli utenti Android - la versione per iOs sarà distribuita a breve - sotto forma di "esperienza", che permetterrà ai fan di assistere - ovviamente in modo virtuale - a una performance del rapper e attore americano.

"Questo non è un video musicale, è più un'esperienza", ha spiegato Sarah Stumbo, elemento del team che ha realizzato l'app: "Pensiamo che una trovata del genere davvero possa portare avanti l'industria musicale. Questa è la prima esperienza multi-piattaforma di realtà aumentata. Forse non è la prima, ma non sappiamo se ci sia mai stata qualcosa di talmente rilevante".