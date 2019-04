Sum 41, esce a luglio il nuovo album: ascolta il primo singolo

Verrà distribuito sui mercati a partire dal prossimo 19 luglio "Order in Decline", il settimo album di inediti in studio della band guidata da Deryck Whibley ideale seguito di "13 Voices" del 2016: i Sum 41 hanno scelto come primo estratto della loro nuova prova sulla lunga distanza il singolo "Out for Blood", il cui video ufficiale è già stato reso disponibile sul canale YouTube ufficiale del gruppo.

Il disco, ha spiegato lo stesso Whibley nel comunicato stampa ufficiale diffuso presso la stampa nordamericana, affronta temi politici e sociali riguardanti le società americana e canadese: "L'ultima cosa che avrei voluto fare sarebbe stata quella di scrivere un album socialmente o politicamente impegnato", ha chiarito il frontman, "'Order In Decline', infatti, non lo è. D'altra parte, è davvero difficile non avere opinioni riguardo quello che sta succedendo nel mondo".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Order In Decline":

01. Turning Away

02. Out for Blood

03. The New Sensation

04. A Death in the Family

05. Heads Will Roll

06. 45 (A Matter of Time)

07. Never There

08. Eat You Alive

09. The People Vs…

10. Catching Fire

La band si esibirà in Italia il prossimo 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze al festival Firenze Rocks, come una delle band di apertura dei Cure.