Hole, tira aria di reunion?

Discograficamente inattiva - almeno con la sua formazione originale - da "Celebrity Skin" del 1998, la band un tempo capitanata da Courtney Love potrebbe tornare in un futuro non eccessivamente lontano in attività. A lasciar affiorare l'ipotesi di un rientro sulle scene delle Hole è stata la bassista Melissa Auf Der Maur, dal 1994 sodale della vedova di Kurt Cobain poi passata in forze a Smashing Pumpkins, Chelsea e Hand of Doom dopo l'uscita dalla formazione nel '99.

"Due settimane fa ero a Los Angeles", ha raccontato l'artista al magazine tedesco Vision: "Ho fatto colazione con Eric [Erlandson, il chitarrista], ho preso un caffé con Courtney e sono andata a pranzo con Patty [Schemel, la batterista]. Siamo tutti cresciuti, e diventati più gentili, e ho la sensazione che ora possa essere il momento giusto per riattivare la band ancora una volta. Abbiamo fatto qualcosa negli ultimi anni, ma niente di rilevante, anche se - per essere onesta - sono molto contenta di averlo fatto".

Certo, la stessa Auf Der Maur ha ammesso che sarebbe "bizzarro" tornare in pista con le Hole, ma il ventesimo anninversario del suo primo addio alla formazione di "Malibu" potrebbe convincere lei e il resto del gruppo a mettere da parte le perplessità: "Sono passati vent'anni da quando ho lasciato la band", ha spiegato l'artista, "Ora voglio in pezzo della mia gloria indietro. Le Hole erano un grande gruppo, e meritano una celebrazione all'altezza".

La Auf Der Maur ha parlato anche della complessa percezione che il pubblico ha avuto - e in parte continua ad avere - della sua collega Love: "Kurt Cobain può essere considerato la più grande rockstar della sua generazione, ma la sua scomparsa prematura non deve mettere in ombra i traguardi tagliati da Courtney. Merita più rispetto, perché quei tre dischi ["Pretty On The Inside", "Live Through This" e "Celebrity Skin", realizzati dalle Hole tra il '91 e il '98] hanno fatto emergere una carriera impareggiabile, per quanto breve".