Mark Lanegan: ascolta qui la nuova 'Stitch it up'

Nuova musica dalla Mark Lanegan Band. Discograficamente fermo a "Gargoyle" del 2017, ma lo scorso anno ha pubblicato insieme a Duke Garwood l'album "With animals", il musicista statunitense annuncia un nuovo disco della sua band: si intitola "Somebody's knocking" e arriverà nei negozi il prossimo 18 ottobre. Subito un'anticipazione, il primo singolo estratto dal disco, già disponibile per l'ascolto.

La prima canzone estratta da "Somebody's knocking" è "Stitch it up" ed è accompagnata da un videoclip che ha per protagonista lo stesso Mark Lanegan e l'attore canadese Donal Logue, che per l'occasione torna a indossare i panni di Jimmy The Cab Driver, il personaggio che interpretò negli anni '90 per MTV.

Ecco, di seguito, copertina e tracklist del nuovo album della Mark Lanegan Band:

01 “Disbelief Suspension"02 “Letter Never Sent"03 “Night Flight To Kabul"04 “Dark Disco Jag"05 “Gazing From The Shore"06 “Stitch It Up"07 “Playing Nero"08 “Penthouse High"09 “Paper hat"10 “Name and Number"11 “War Horse"12 “Radio Silence"13 “She Loved You"14 “Two Bells Ringing At Once"