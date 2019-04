Cranberries - la recensione di "In The End"

C'è una ritrovata pacificazione nel nuovo e ultimo disco dei Cranberries. Dopo la tragica scomparsa di Dolores O'Riordan, i tre componenti rimasti del gruppo hanno deciso di riunirsi per chiudere la propria avventura artistica partendo dalle ultime registrazioni della cantante, realizzate in un periodo di grande creatività e ottimismo in cui tutto sembrava dovesse andare per il meglio. "In The End" rappresenta al tempo stesso il grande senso di vuoto lasciato e una buona gamma di emozioni con cui far calare il sipario sull'avventura della band irlandese.

"Quella che il disco racconta è soprattutto un’assenza, incolmabile per la sopravvivenza del gruppo stesso, ma capace di rivivere in quel pop melodico, insieme delicato e rabbioso, che da sempre ha caratterizzato lo stile dei Cranberries. Creando in questo modo un ponte tra un passato ingombrante e un presente che non può esistere, l’album postumo della band mostra, paradossalmente, di aver recuperato finalmente la scintilla che la formazione di Limerick pareva aver smarrito nelle sue ultime uscite"

